FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, GASPARRI (FI): “IN PARLAMENTO SINISTRE CON NOI O CON I FACINOROSI?”»

13.20 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Sicurezza, Gasparri (Fi): “In Parlamento sinistre con noi o con i facinorosi?”

“Forza Italia sfiderà in Parlamento le sinistre. Queste voteranno le nostre proposte per la sicurezza, la legalità, la tutela delle forze di polizia o staranno dalla parte di chi, anche in queste ore, ha messo Milano dopo Torino a ferro e fuoco?”

Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg1.

