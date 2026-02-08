M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CULTURA, AMATO (M5S): RIPARTE MACCHINA AMICHETTISMO PER DIRETTRICE VENEZI?»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’affaire Venezi sembra togliere il sonno al governo che, oltre a doversi leccare le ferite per aver rotto i rapporti con tutti i teatri lirici italiani, da quello che abbiamo letto ieri su La Stampa pare sia impegnato a trovare un nuovo incarico alla direttrice Beatrice Venezi, forse prossima alle dimissioni.
Alla Fenice proprio non la vogliono, non per ragioni personali ma professionali, e allora gli amici riattivano la macchina dell’amichettismo e le cercano nuovi posti, probabilmente immeritati.
L’instancabile governo Meloni svolge anche le umili mansioni di ufficio di collocamento.
Se facesse così per tutti i giovani in cerca di lavoro, non assisteremmo alla continua emorragia verso l’estero.
Lo afferma il deputato M5S Gaetano Amato.