M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CULTURA, AMATO (M5S): RIPARTE MACCHINA AMICHETTISMO PER DIRETTRICE VENEZI?»

13.20 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’affaire Venezi sembra togliere il sonno al governo che, oltre a doversi leccare le ferite per aver rotto i rapporti con tutti i teatri lirici italiani, da quello che abbiamo letto ieri su La Stampa pare sia impegnato a trovare un nuovo incarico alla direttrice Beatrice Venezi, forse prossima alle dimissioni.

Alla Fenice proprio non la vogliono, non per ragioni personali ma professionali, e allora gli amici riattivano la macchina dell’amichettismo e le cercano nuovi posti, probabilmente immeritati.

L’instancabile governo Meloni svolge anche le umili mansioni di ufficio di collocamento.

Se facesse così per tutti i giovani in cerca di lavoro, non assisteremmo alla continua emorragia verso l’estero.

Lo afferma il deputato M5S Gaetano Amato.

