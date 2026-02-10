CAMERA DEI DEPUTATI: «LE AUDIZIONI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PORTAFOGLI EUROPEI, LA COMMISSIONE ESAMINA LA CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Commissione Politiche Ue della Camera ha programmato una serie di audizioni per mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, nell’ambito dell’esame congiunto di importanti proposte di regolamento europeo.
Le audizioni riguardano la verifica della conformità al principio di sussidiarietà di tre proposte normative: la proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, la proposta che modifica diversi regolamenti nel settore digitale, e la proposta sull’istituzione dei portafogli europei delle imprese.
Mercoledì 11 febbraio, il programma delle audizioni prevede alle ore 13.40 l’intervento del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, seguito alle 13.50 da Brando Benifei, membro del Parlamento europeo.
Nel corso del pomeriggio interverranno alle 14.00 i rappresentanti di ANCE, alle 14.10 quelli di Anitec-Assinform, alle 14.20 i rappresentanti di IAB Italia e alle 14.30 quelli dell’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale (AIxIA).
Concluderanno la prima parte delle audizioni alle 14.40 i rappresentanti di Assotelecomunicazioni Asstel, alle 14.50 quelli di Google e alle 15.00 i rappresentanti di Meta.
La seconda parte della giornata sarà dedicata all’esame della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per la proroga del suo periodo di applicazione. Interverranno alle 15.10 i rappresentanti di Meta, alle 15.20 Ernesto Belisario, alle 15.30 i rappresentanti di Save the Children.
Seguiranno alle 15.40 Rocco Panetta, alle 15.50 Stefano Quintarelli, alle 16.00 Maurizio Maresca e alle 16.10 i rappresentanti della Polizia postale.
Giovedì 12 febbraio proseguiranno le audizioni sul primo punto di mercoledì con gli interventi alle 8.30 dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), alle 8.40 di Aizoon Technology, alle 8.50 di Zest Group e alle 9.00 di Big Profiles.
Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in diretta webtv.