M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, COLUCCI (M5S): PIANTEDOSI FOTOGRAFA MAGISTRALMENTE FALLIMENTO GOVERNO»

“Le parole pronunciate ieri sera in televisione dal ministro Piantedosi sul fatto che l’innalzamento delle pene e lo stress sul sistema penale non producano effetti sono una perfetta fotografia dei risultati disastrosi prodotti dalle politiche del governo ma lasciano senza parole, dal momento che provengono da chi ha proposto e fatto approvare decine di nuovi reati ed innalzamenti di pena e ancora in questi giorni persevera con il nuovo pacchetto sicurezza.

Oltre tre anni di politiche sulla sicurezza del tutto fallimentari smentite da chi quelle politiche le ha imposte all’Italia e anche al Parlamento.

Ringraziamo il ministro per la sincerità, ma adesso coerenza e dignità impongono di fare una inversione di marcia e dare retta a chi come noi propone soluzioni molto più serie”.

Lo afferma il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.