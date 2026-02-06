Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, BERGAMINI: “CONTRASTO A VIOLENZE NELLA PIAZZE E DELINQUENZA GIOVANILE E TUTELA A FORZE ORDINE”»

16.15 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Sicurezza, Bergamini: “Contrasto a violenze nella piazze e delinquenza giovanile e tutela a forze ordine”

“Garantiamo la libertà di manifestare contrastando la presenza di violenti nelle piazze, tuteliamo le forze dell’ordine nell’espletamento del loro dovere e diamo una risposta netta contro la delinquenza giovanile. Forza Italia sostiene convintamente queste norme perché la libertà individuale è una illusione senza che sia garantita la sicurezza”.
Lo ha detto Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, ai Tg Rai.

