FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM, PELLEGRINO (FDI): E’ GIUNTA L’ORA DI RIDARE DIGNITA’ ALLA GIUSTIZIA»

16.15 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La giustizia non è un argomento lontano dalla gente ma che ci riguarda tutti e non soltanto gli addetti ai lavori. Va chiarito subito che votare al referendum non ha una valenza politica, non è un voto pro o contro Giorgia Meloni.

E’ un argomento che viene da lontano, se si pensa che il primo che sostenne la separazione delle carriere fu un partigiano, Giuliano Vassalli, ai suoi tempi Guardasigilli, e quindi persona non associabile politicamente al centrodestra.

Quella della separazione delle carriere era una battaglia di Marco Pannella, che voleva che i pm facessero i pm e i giudici i giudici e oggi, anche a sinistra, ci sono molti esponenti a favore di questo provvedimento e a cui va riconosciuta la loro onestà intellettuale.

E’ necessario ridare dignità alla giustizia per avere una giustizia equa, e per questo votare sì significa proprio andare in questa direzione, un voto, quello del sì, che è dalla parte del cittadino”.

Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente la Commissione parlamentare per la semplificazione, nel corso del convegno in Senato di presentazione del Comitato “Si vota Sì”.