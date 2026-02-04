FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM. BELLOMO (FI): SCANDALOSA CONCESSIONE CREDITI FORMATIVI A TRANI, INTERVENGA PRESIDENTE ORDINE NAZIONALE COMMERCIALISTI»

18.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

REFERENDUM. BELLOMO (FI): SCANDALOSA CONCESSIONE CREDITI FORMATIVI A TRANI, INTERVENGA PRESIDENTE ORDINE NAZIONALE COMMERCIALISTI

“Trovo scandaloso che l’Ordine dei commercialisti di Trani abbia programmato per il 19 febbraio un appuntamento con il Comitato per il “No” al referendum”, prevedendo che ai partecipanti all’incontro vengano riconosciuti dei crediti formativi. Un colpo di mano, con tanto di uso del simbolo ordinistico, come se tutti i commercialisti, a Trani come nel resto d’Italia, fossero contrari alla riforma della giustizia. Una vergogna che non fa onore ai 120mila professionisti che svolgono un ruolo fondamentale per l’economia e la fiscalità del nostro Paese. Tanto più che con una simile iniziativa si degrada la funzione formativa a chiara propaganda referendaria, in nessun caso pertinente con l’esercizio della professione. Mi auguro che il presidente dell’Ordine nazionale dei commercialisti intervenga prontamente, inibendo l’uso di un logo che appartiene a tutti e non a una rappresentanza schierata in maniera pretestuosa e faziosa, ma anche revocando crediti formativi che vengono elargiti con una imbarazzante forzatura”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia e coordinatore della campagna referendaria di Forza Italia Puglia per le ragioni del Sì.