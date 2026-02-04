Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LAVORO, CASTELLONE (M5S): UPB CERTIFICA EMERGENZA STIPENDI, SUBITO SALARIO MINIMO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Oggi l’Ufficio parlamentare di bilancio certifica ciò che, come M5S, denunciamo da tempo. Malgrado la stucchevole propaganda di Meloni e dei suoi, la crescita dei salari resta moderata e, in termini reali, il divario negativo delle retribuzioni rispetto al pre-pandemia rimane ampio.

Insomma: malgrado la presidente del Consiglio si ostini a dipingere l’Italia come il Paese di Bengodi la realtà è ben diversa.

La nota dell’Upb arriva, peraltro, nel giorno in cui l’Istat rileva l’ennesimo aumento del carrello della spesa a gennaio e all’indomani del nuovo report dell’Inps sul tiraggio dell’Adi, che va a metà dei nuclei famigliari che beneficiavano del Reddito di cittadinanza.

L’immediato ripristino di una misura universale di sostegno al reddito per le fasce più deboli della popolazione e l’introduzione del salario minimo sono interventi non più rinviabili.

Il Governo abbandoni la retorica del ‘va tutto bene’ e ne prenda atto”.

Lo afferma la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.