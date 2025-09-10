URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «L’EUROPA CHIAMA ALL’UNITÀ, PER DIFENDERE LIBERTÀ ED INDIPENDENZA» (VEDI SEGUI TV IN DIRETTA TV VIDEO WEB STREAMING)

Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «L'EUROPA CHIAMA ALL'UNITÀ, PER DIFENDERE LIBERTÀ ED INDIPENDENZA»

09.25 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

 

LINK DIRETTA VIDEO

L’Europa è in lotta.

Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare da soli il nostro destino.

Questo deve essere il momento di indipendenza dell’Europa.

Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti.

///
Europe is in a fight.

A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.

This must be Europe’s Independence Moment.

A moment we can seize if we’re united.

OPINIONEWS ITALIA

