URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «L’EUROPA CHIAMA ALL’UNITÀ, PER DIFENDERE LIBERTÀ ED INDIPENDENZA» (VEDI SEGUI TV IN DIRETTA TV VIDEO WEB STREAMING)

09.25 - mercoledì 10 settembre 2025
L’Europa è in lotta.
Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare da soli il nostro destino.
Questo deve essere il momento di indipendenza dell’Europa.
Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti.
Europe is in a fight.
A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
This must be Europe’s Independence Moment.
A moment we can seize if we’re united.
— Ursula von der Leyen
