FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «OLIMPIADI: CATTANEO, ERRORE NON PORTARLE IN ITALIA UN ANNO E MEZZO FA»

18.45 - giovedì 5 febbraio 2026

Olimpiadi: Cattaneo, errore non portarle in Italia un anno e mezzo fa

“Io credo che sia stato un grave errore non portare le Olimpiadi in Italia un anno e mezzo fa, perché rinunciare a scommettere su un evento così importante, di richiamo globale, per paura di non essere in grado di gestirlo significa, almeno allora, non avere una classe dirigente capace di governare quel processo.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Realpolitik.

“In Lombardia il tema degli investimenti è stato risolto, o comunque ampiamente affrontato, facendo in modo che le strutture realizzate non venissero poi abbandonate. Il palazzetto diventerà un’arena per concerti tra le più grandi d’Italia, la più grande di Milano, che mancava. E grazie alle Olimpiadi oggi Milano ha un’arena in più per concerti e iniziative di spettacolo, fino a 16.000 spettatori, interamente privata” ha concluso.