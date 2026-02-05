Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA, MALAN (FDI): CON NUOVE MISURE PIU’ TUTELE PER CITTADINI E FORZE DELL’ORDINE »

18.45 - giovedì 5 febbraio 2026

“Il pacchetto di misure varato oggi dal Consiglio dei Ministri mostra in tutta evidenza l’impegno concreto del governo Meloni per la sicurezza di tutti gli italiani.

Il provvedimento che riguarda la legittima difesa si riferisce a tutti i cittadini e non solo alle forze dell’ordine, riprendendo una proposta di legge di Fratelli d’Italia.

Non è insomma uno scudo penale ma è una norma che tutela chiunque si trovi in situazioni di difficoltà in contesti di ordine pubblico.

Ci sono poi misure per tenere sotto controllo chi, in manifestazioni di piazza, abbia già tenuto comportamenti violenti o aggressivi verso le forze dell’ordine.

Quindi, una azione preventiva al fine di impedire che si ripetano episodi come quelli avvenuti a Torino sabato scorso”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

