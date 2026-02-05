FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, GARDINI (FDI): APPROVATO DECRETO SENZA IMMUNITÀ E NEL SEGNO DELL’UGUAGLIANZA»

18.45 - giovedì 5 febbraio 2026

“Con l’approvazione del decreto, il governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia compie un nuovo e decisivo passo per garantire la Sicurezza a tutti gli italiani.

Finalmente si mette ordine a un dibattito che troppo spesso è stato viziato da letture ideologiche volte a dipingere uno “scudo” inteso come immunità riservata alle forze dell’ordine: il decreto riguarda tutti i cittadini italiani e trova piena coerenza nell’articolo 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza davanti alla legge.

In merito al fermo preventivo, il decreto chiarisce in modo inequivocabile che non vi è alcuna finalità di restrizione anticipata della libertà personale, ipotesi che sarebbe incostituzionale e inaccettabile.

L’obiettivo è esclusivamente quello di prevenire situazioni di conflittualità, impedendo la partecipazione a determinati eventi di soggetti che in passato hanno già manifestato comportamenti violenti.

Qualcuno avvisi le opposizioni che è proprio quello che loro stanno chiedendo dopo le violenze di Askatasuna avvenute a Torino, ma che per pura partigianeria non vogliono condividere”.