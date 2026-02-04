REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA STAMPA E DELL’INFORMAZIONE: NELLA PIAZZA DELLA REGIONE UNA ‘MEDIA LOUNGE’ PER TUTTO IL PERIODO DEI GIOCHI»

17.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, nella piazza di Palazzo Lombardia verrà allestita una ‘Media Lounge’ riservata a giornalisti, fotografi e content creator pensata per supportare l’attività dell’informazione nazionale e internazionale durante tutto il periodo dei Giochi invernali.

L’area, che si rivolge anche ai giornalisti e agli operatori della comunicazione ‘non accreditati’, accoglierà i rappresentanti dei media in un ambiente esclusivo con 100 postazioni di lavoro attrezzate e con servizio concierge, connettività, materiali editoriali, spazi per incontri e momenti di networking.