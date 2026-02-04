Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA STAMPA E DELL’INFORMAZIONE: NELLA PIAZZA DELLA REGIONE UNA ‘MEDIA LOUNGE’ PER TUTTO IL PERIODO DEI GIOCHI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, nella piazza di Palazzo Lombardia verrà allestita una ‘Media Lounge’ riservata a giornalisti, fotografi e content creator pensata per supportare l’attività dell’informazione nazionale e internazionale durante tutto il periodo dei Giochi invernali.

L’area, che si rivolge anche ai giornalisti e agli operatori della comunicazione ‘non accreditati’, accoglierà i rappresentanti dei media in un ambiente esclusivo con 100 postazioni di lavoro attrezzate e con servizio concierge, connettività, materiali editoriali, spazi per incontri e momenti di networking.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.