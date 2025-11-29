FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «NEVI (FI), DA ALBANESE ATTEGGIAMENTO PERICOLOSO, INDEGNO ATTACCO A LIBERA STAMPA»

20.00 - sabato 29 novembre 2025

Nevi (Fi), da Albanese atteggiamento pericoloso, indegno attacco a libera stampa

“La Albanese continua a contraddistinguersi in negativo con un atteggiamento culturale molto pericoloso. Giustificare l’attacco alla libera stampa e’ indegno e nessuno dovrebbe mai arrivare a questo livello. La speranza è che tutto il mondo politico prenda le distanze da questa ‘cattiva maestra’ di cui, visti i tempi che stiamo vivendo, non si sente veramente la necessità. Forza Italia ribadisce la solidarietà alla redazione della Stampa di Torino e ai giornalisti”. Lo afferma il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi.