News immediate,
non mediate!
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «NEVI (FI), DA ALBANESE ATTEGGIAMENTO PERICOLOSO, INDEGNO ATTACCO A LIBERA STAMPA»

20.00 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nevi (Fi), da Albanese atteggiamento pericoloso, indegno attacco a libera stampa

“La Albanese continua a contraddistinguersi in negativo con un atteggiamento culturale molto pericoloso. Giustificare l’attacco alla libera stampa e’ indegno e nessuno dovrebbe mai arrivare a questo livello. La speranza è che tutto il mondo politico prenda le distanze da questa ‘cattiva maestra’ di cui, visti i tempi che stiamo vivendo, non si sente veramente la necessità. Forza Italia ribadisce la solidarietà alla redazione della Stampa di Torino e ai giornalisti”. Lo afferma il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi.

