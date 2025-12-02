FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MO. BELLOMO (FI): SINDACO BARI CHIEDA ALLA ALBANESE DI RESTITUIRE LE CHIAVI DELLA CITTA’.»

11.30 - martedì 2 dicembre 2025

//

MO. BELLOMO (FI): SINDACO BARI CHIEDA ALLA ALBANESE DI RESTITUIRE LE CHIAVI DELLA CITTA’.

“Il sindaco Leccese si faccia restituire da Francesca Albanese le chiavi della città di Bari. Errare è umano, specie quando si è accecati dall’ideologia, ma perseverare sarebbe anche peggio. Nella vita, a volte, basta semplicemente riconoscere di essersi sbagliati, constatare che quell’atto di adesione della comunità barese a un mediatico e presunto ideale di solidarietà viene palesemente contraddetto da affermazioni che giustificano la violenza e rappresentano un vergognoso e pericoloso attacco alla libertà di stampa. Non basta bollare le parole della Albanese come un’uscita infelice, anche perché non sarebbe la prima volta che la relatrice Onu si lascia andare ad esternazioni molto più che imbarazzanti. Senza dimenticare il suo indecoroso teatrino e l’abbandono degli studi durante un talk televisivo con la senatrice Liliana Segre, numero di matricola 75190 ad Auschwitz. Insomma, ce n’è abbastanza perché Leccese cambi idea e dica semplicemente: scusate, non avevamo compreso bene con chi avevamo a che fare. Invece, il sindaco tira dritto, assolve la Albanese e, così facendo, quasi senza rendersene conto, condanna sé stesso. In attesa del prossimo “monito” alla stampa e di un nuovo episodio di antisemitismo. Per il quale poi qualsiasi parola di circostanza risulterebbe falsa e completamente vuota di significato”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera