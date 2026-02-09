FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MI-CO, DE MEO (FI-PPE): ATTACCHI HACKER ALLE OLIMPIADI, INVESTIRE IN SICUREZZA E’ FONDAMENTALE»

17.05 - lunedì 9 febbraio 2026

MI-CO, DE MEO (FI-PPE): ATTACCHI HACKER ALLE OLIMPIADI, INVESTIRE IN SICUREZZA E’ FONDAMENTALE

Strasburgo, 9 feb. – “Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono sotto attacco: hacker filorussi avrebbero preso di mira prima il sito delle Olimpiadi, poi quelli di ambasciate e consolati italiani, nonché del Ministero degli Esteri di società collegate all’evento olimpico. Non si tratta certo di episodi casuali: gli attacchi hacker di queste ultime ore, perpetrati da gruppi filorussi nei confronti dell’Italia per il suo sostegno all’Ucraina, sono semmai l’ennesima dimostrazione di quanto sia necessario, per l’Italia e per l’Europa, investire in sicurezza, che non significa soltanto l’acquisto di armamenti ma il rafforzamento degli strumenti atti a contrastare le nuove minacce informatiche e a preservare le nostre infrastrutture strategiche”. Così in una nota Salvatore De Meo, europarlamentare di Forza Italia, Presidente della Delegazione UE-NATO e membro della Commissione Sicurezza e difesa.

“Faccio i miei complimenti al Ministro degli esteri Tajani – prosegue De Meo – e a tutto il team che ha lavorato per rispondere in maniera coordinata a questi attacchi, scongiurando ripercussioni più pesanti. Ormai è tempo di avere un approccio integrato alla sicurezza europea, che comprenda inevitabilmente anche la cybersicurezza. A questo servono gli investimenti nella sicurezza europea: la guerra ibrida è ormai una realtà e l’Europa deve farsi trovare pronta”, conclude l’europarlamentare De Meo.