TASS (TELEGRAM) * «SAMSUNG PREINSTALLERÀ IL MESSENGER MAX IN RUSSIA DAL PRIMO SETTEMBRE»

07.10 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il marchio sudcoreano Samsung è pronto, a partire dal 1° settembre, a preinstallare il messenger Max sugli smartphone e i tablet venduti in Russia, hanno dichiarato alla TASS alcune fonti del mercato dell’elettronica.

Secondo loro, anche i principali marchi cinesi hanno “promesso di fare ogni sforzo per garantire che ciò avvenga”

Una delle fonti della TASS ha descritto due possibili scenari attualmente presi in considerazione dai produttori per integrare Max nei dispositivi: “attraverso aggiornamenti del software” o chiedendo agli utenti di installare il messenger non appena viene inserita una scheda SIM russa nel dispositivo”.

///

South Korean brand Samsung is prepared, starting September 1, to preinstall messenger Max on smartphones and tablets sold in Russia, sources in the electronics market told TASS.

According to them, leading Chinese brands have also “promised to make every effort to ensure this is done.”

One of TASS’s sources described two possible scenarios currently being considered by manufacturers for integrating Max into devices: “through software updates” or by prompting users to install the messenger as soon as a Russian SIM card is inserted into the device.”