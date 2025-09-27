REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * CONSORZIO COMUNI ALTO ADIGE: LOCHER, «PRIMO PUNTO DI CONTATTO PER I CITTADINI, FONDAMENTA DELLA SOCIETÀ»

12.13 - sabato 27 settembre 2025

///

“Se stanno bene i Comuni, sta bene anche il territorio” – L’assessore regionale Locher incontra il nuovo presidente del Consorzio dei Comuni, Oberstaller. Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore agli enti locali, Franz Locher, ha incontrato per un primo colloquio il nuovo presidente del Consorzio dei Comuni altoatesini, Dominik Oberstaller.

Locher ha rivolto a Oberstaller le proprie congratulazioni per l’elezione, avvenuta poche settimane fa, augurandogli successo e soddisfazione nello svolgimento di questo incarico impegnativo. Al centro del confronto il ruolo fondamentale dei Comuni per l’intero territorio e le sfide attuali cui devono far fronte le amministrazioni comunali. È emerso con chiarezza che i Comuni non sono semplici unità amministrative, bensì realtà di importanza essenziale nella vita quotidiana, veri punti di riferimento quando si parla di qualità della vita locale.

«I Comuni sono le fondamenta della nostra società. Sono il primo punto di contatto per i cittadini e le cittadine. Se stanno bene i Comuni, sta bene anche il territorio», ha sottolineato il vicepresidente Franz Locher. «Negli ultimi anni le richieste nei confronti dei Comuni sono cresciute costantemente, i processi sono diventati più complessi e connessi a maggiori responsabilità». Per questo Locher ritiene che una buona rete tra i decisori politici sia determinante per garantire un’amministrazione comunale efficiente.

Il presidente Dominik Oberstaller ha a sua volta evidenziato la responsabilità che grava sui Comuni: «Le nostre sindache e i nostri sindaci svolgono ogni giorno un lavoro prezioso. Proprio nei momenti di grandi sfide è fondamentale un’alleanza stretta con la Regione. I Comuni sono spesso i primi a percepire le difficoltà – e i primi a proporre soluzioni sul territorio. Dobbiamo garantire la loro capacità d’azione».

Entrambe le parti hanno confermato la volontà di collaborare in modo costruttivo, al fine di rafforzare ulteriormente le condizioni quadro per i Comuni e garantire in maniera duratura la qualità della vita nelle comunità locali.

///

Geht’s den Gemeinden gut, geht’s dem Land gut“ – Regionalassessor Locher trifft neuen Gemeindenverbandspräsidenten Oberstaller

Der Vizepräsident der Regionalregierung und Assessor für örtliche Körperschaften, Franz Locher, hat den neuen Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller, zu einem ersten Gespräch getroffen.

Locher gratulierte Oberstaller zu dessen Wahl vor wenigen Wochen und wünschte ihm viel Erfolg und Freude mit dieser herausfordernden Aufgabe. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Bedeutung der Gemeinden für das Land sowie aktuelle Herausforderungen, denen sich die Gemeindeverwaltungen stellen müssen. Dabei wurde deutlich, dass die Gemeinden nicht nur simple Verwaltungseinheiten sind. Sie sind viel mehr von fundamentaler Bedeutung im Alltag und sind Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Lebensqualität vor Ort geht.

„Die Gemeinden sind das Fundament unserer Gesellschaft. Sie sind die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn es den Gemeinden gut geht, dann geht es auch dem Land gut“, betonte Vizepräsident Franz Locher. „Die Anforderungen an die Gemeinden sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, die Abläufe sind komplexer geworden und mit mehr Verantwortung verbunden“. Deshalb glaubt Locher, dass eine gute Vernetzung der Entscheidungsträger für eine effiziente Verwaltung der Gemeinden ausschlaggebend sei.

Präsident Dominik Oberstaller unterstrich seinerseits die Verantwortung der Gemeinden: „Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister leisten tagtäglich wertvolle Arbeit. Gerade in Zeiten großer Herausforderungen ist ein enger Schulterschluss mit der Region entscheidend. Die Gemeinden sind oft die ersten, die Herausforderungen spüren – und die ersten, die Lösungen vor Ort anbieten. Wir müssen ihre Handlungsfähigkeit sichern.“

Beide Seiten bekräftigten den Willen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit, um die Rahmenbedingungen für die Gemeinden weiter zu stärken und die Lebensqualität vor Ort nachhaltig zu sichern.