Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, GENTILE (FI): “POLEMICHE STERILI SUI CONDONI, STIAMO AIUTANDO CHI È RIMASTO SENZA CASA”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Maltempo, Gentile (Fi): “Polemiche sterili sui condoni, stiamo aiutando chi è rimasto senza casa”

“Il tema non è quello dei condoni ma di come aiutare chi è rimasto senza casa. Il ministro Tajani è andato di persona a visionare la situazione in Calabria, in Sicilia e in Sardegna al fine di elaborare subito misure efficaci per le aziende e l’export delle maggiori aziende italiane. È già stato garantito un fondo straordinario da 300 milioni per le tre regioni colpite, stanziati incentivi fino all’80% di ristori per le aziende. Siamo al lavoro sul fronte della prevenzione, per la quale siamo presenti con misure concrete e operative.
Non condivido queste polemiche sui condoni, che ritengo sterili”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, membro della commissione Affari Costituzionali, a Rai News 24.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.