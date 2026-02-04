FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, GENTILE (FI): “POLEMICHE STERILI SUI CONDONI, STIAMO AIUTANDO CHI È RIMASTO SENZA CASA”»

19.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Maltempo, Gentile (Fi): “Polemiche sterili sui condoni, stiamo aiutando chi è rimasto senza casa”

“Il tema non è quello dei condoni ma di come aiutare chi è rimasto senza casa. Il ministro Tajani è andato di persona a visionare la situazione in Calabria, in Sicilia e in Sardegna al fine di elaborare subito misure efficaci per le aziende e l’export delle maggiori aziende italiane. È già stato garantito un fondo straordinario da 300 milioni per le tre regioni colpite, stanziati incentivi fino all’80% di ristori per le aziende. Siamo al lavoro sul fronte della prevenzione, per la quale siamo presenti con misure concrete e operative.

Non condivido queste polemiche sui condoni, che ritengo sterili”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, membro della commissione Affari Costituzionali, a Rai News 24.