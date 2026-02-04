Popular tags:
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «SALIS. BONELLI E FRATOIANNI (AVS) GRAVISSIMO CHE ILARIA SIA STATA DOSSIERATA MENTRE ERA IN CARCERE. VOGLIAMO SAPERE CHI SONO I MANDANTI DI QUESTO DOSSIERAGGIO, CHE È ANCHE CONTRO AVS. ORA COMPRENDIAMO ANCHE PERCHÉ SONO STATE POSSIBILI LE CAMPAGNE DENIGRATORIE DEI QUOTIDIANI DI DESTRA»

19.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La notizia sul dossieraggio contro Ilaria Salis mentre era in carcere e’ di una gravità inaudita.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

L’informatico della Equalize di Enrico Pazzali, Nunzio Samuele Calamucci, si è procurato il “certificato del casellario giudiziale” di Ilaria Salis.

Calamucci ha inviato – proseguono i leader di Avs – gli screenshot del casellario penale di Salis a Vincenzo De Marzio, ex carabiniere del Ros ed ex appartenente ai servizi segreti, accusato dalla Procura di Milano di associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico nell’inchiesta sulla banda di via Pattari.

E’ un dossieraggio contro Avs e vogliamo sapere chi ha chiesto questo documenti poi finiti sui giornali di destra per costruire campagne denigratorie contro Ilaria Salis e Avs.

Vogliamo sapere – concludono Bonelli e Fratoianni – chi sono i mandanti di questo dossieraggio e se altri esponenti di Avs sono stati spiati o oggetto di particolari attenzioni da parte di ex agenti dei servizi che lavoravano in Equalize.

