FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «LETIZIA MORATTI (PPE/FI) – GIORNATA DEL RICORDO: IMPEGNO EUROPEO PER MEMORIA, VERITÀ E DIGNITÀ PER LE VITTIME DELLE FOIBE E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA»

11.15 - martedì 10 febbraio 2026

Letizia Moratti (Ppe/Fi) – Giornata del Ricordo: impegno europeo per memoria, verità e dignità per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

-* Strasburgo, 10 febbraio 2026 – “In occasione della Giornata del Ricordo, l’Unione europea è chiamata a rinnovare il proprio impegno per la memoria storica, la condanna di ogni totalitarismo e la tutela della dignità umana”. Lo sottolinea dal Parlamento europeo di Strasburgo Letizia Moratti, europarlamentare Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. “Tra il 1943 e il 1947 – aggiunge -, migliaia di italiani furono uccisi nelle regioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia dai partigiani jugoslavi di ispirazione comunista legati al regime di Tito. Le stime indicano 3.000–10.000 vittime, mentre oltre 250.000 persone furono costrette all’esodo forzato, perdendo casa, lavoro e identità”. “Per troppo tempo – conclude Moratti – questa tragedia è stata rimossa dal dibattito europeo. Ricordarla oggi significa affermare una verità storica condivisa, nel rispetto delle vittime e degli esuli, e rafforzare una cultura europea fondata su libertà, democrazia e Stato di diritto. La memoria non divide: unisce, quando è basata sui fatti. Solo riconoscendo tutte le ferite del Novecento possiamo costruire un’Europa realmente riconciliata e fedele ai suoi valori fondanti.”