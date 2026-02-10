FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GIORNO DEL RICORDO. RUSSO (FDI): DIFENDERE MEMORIA PER RISPETTARE VITTIME»

11.15 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Nel Giorno del Ricordo rendiamo onore alle vittime delle Foibe e agli italiani costretti, dalla violenza comunista, all’esodo dalle loro terre giuliano-dalmate. Una pagina di storia segnata da violenza, persecuzioni e sofferenze indicibili, troppo a lungo ignorata o relegata ai margini del dibattito pubblico.

Il silenzio, le omissioni e le riletture indulgenti non possono e non devono cancellare ciò che è accaduto. Ricordare non è un atto ideologico, ma un dovere morale verso chi ha pagato il prezzo più alto.

Custodire la memoria significa difendere la verità storica, rispettare le vittime e rafforzare la coscienza nazionale. A tal proposito auspico che l’iter avviato in Senato per revocare l’onorificenza al maresciallo Tito, responsabile di questa tragedia, possa giungere presto a compimento.

Perché senza memoria non c’è giustizia, e senza giustizia non c’è futuro”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.