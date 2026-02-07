FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IMPRESE, MAZZETTI (FI): “STEFANINO D’ORO A TRE ECCELLENZE PRATESI, TRADIZIONE INCONTRA INNOVAZIONE”»

12.05 - sabato 7 febbraio 2026

Imprese, Mazzetti (FI): “Stefanino d’oro a tre eccellenze pratesi, tradizione incontra innovazione”

Prato, 7 feb. – “Oggi la sedicesima edizione della cerimonia per la consegna dello Stefanino d’oro che quest’anno viene consegnato a tre aziende vincitrici: Filati Omega, Luilor e Brachi Testing Services. Tre aziende, tutte e tre del settore tessile: la prima di Vaiano, nella valle del Bisenzio, la seconda con sede a Montemurlo e l’ultima a Prato, tre poli produttivi essenziali del nostro territorio pratese. Imprese che mettono insieme scienza, coscienza e soprattutto l’innovazione che si inserisce nel solco di una tradizione viva e concreta. Imprese che nascono dal genio imprenditoriale e che portano una ricchezza economica, sociale e ambientale, mettendo sempre al centro la persona. Siamo orgogliosi di questo patrimonio di valori e di laboriosità che le nostre aziende rappresentano e portano un vento di positività e ottimismo per le attuali e future generazione. Prato è, grazie alle sue aziende, una città unica con una laboriosità e un’apertura al mondo. Nonostante tutto, rimane il più grande distretto tessile europeo. E merita, come stiamo facendo, il giusto sostegno e il doveroso riconoscimento”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, attiva tra le varie per il riconoscimento IGP del distretto pratese.