FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GAZA, MARROCCO: “ORGOGLIOSI LAVORO FARNESINA PER CORRIDOIO UMANITARIO BAMBINI GAZA”»

10.25 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Gaza, Marrocco: “Orgogliosi lavoro Farnesina per corridoio umanitario bambini Gaza”

“Un plauso al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani per l’impegno costante e concreto profuso nell’azione di coordinamento del corridoio sanitario destinato ai bambini di Gaza, che prosegue senza sosta. Un’iniziativa di grande valore umanitario che testimonia il ruolo centrale dell’Italia nella promozione della solidarietà e della tutela dei più fragili. Siamo profondamente orgogliosi di quanto il nostro Paese sta facendo, fieri dell’azione di questo Governo e del lavoro della Farnesina, che continuano a garantire assistenza medica, cure e protezione, offrendo speranza e una prospettiva di futuro migliore a tante giovani vite innocenti”.

Così in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.