TASS * MODI (PRIMO MINISTRO INDIANO), «TELEFONATA CON PUTIN, CONDIVISI APPROFONDIMENTI SULL’INCONTRO CON TRUMP IN ALASKA»

15.11 - lunedì 18 agosto 2025

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha riferito di una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, durante la quale hanno discusso degli incontri del leader russo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska. Modi ha scritto sulla sua pagina X: “Ringrazio il mio amico presidente Putin per la sua telefonata e per aver condiviso approfondimenti sul suo recente incontro con il presidente Trump in Alaska. L’India ha costantemente chiesto una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina e sostiene tutti gli sforzi in tal senso. Non vedo l’ora di proseguire i nostri scambi nei prossimi giorni”.

Indian Prime Minister Narendra Modi reported on a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin, during which they discussed the Russian leader’s talks with US President Donald Trump in Alaska. “I thank my friend President Putin for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our continued exchanges in the days to come,” Modi wrote on his X page.