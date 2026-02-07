FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FORZA ITALIA, DEBORAH BERGAMINI: “LE NUOVE SEDI APERTE SIMBOLO DELLA PRESENZA REALE SUL TERRITORIO”»

17.30 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Forza Italia, Deborah Bergamini: “Le nuove sedi aperte simbolo della presenza reale sul territorio”

“Quando si aprono nuove sedi sul territorio è la dimostrazione concreta di un impegno quotidiano fatto di tempo, sacrificio, ascolto e presenza reale sul territorio”. Lo afferma la deputata Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile del Dipartimento Esteri azzurro durante l’inaugurazione della sede azzurra di Massarosa in provincia di Lucca.

“Forza Italia cresce perché sceglie di esserci davvero, non limitandosi alla comunicazione sui social, ma aprendo luoghi fisici, vivi, dove le persone possono entrare, confrontarsi, chiedere risposte, portare problemi e costruire soluzioni.

Ogni nostra sede – prosegue Bergamini – non è soltanto la casa di Forza Italia: è uno spazio aperto alla comunità, un presidio civico dove i cittadini sanno di poter trovare qualcuno disposto ad ascoltare e a farsi carico delle loro istanze. È qui che la politica ritrova il suo senso più autentico, quello della vicinanza e della responsabilità.

In una regione come la Toscana, storicamente difficile per il centrodestra, stiamo dando un segnale forte di concretezza, organizzazione e capacità di radicamento. La partecipazione, soprattutto dei più giovani, dimostra che esiste ancora un bisogno profondo di luoghi di confronto reale, di dialogo e di libertà.

È su questa base che si costruisce una comunità politica solida, capace di affrontare le sfide future e di trasformare le idee che nascono dal territorio in azione istituzionale. Continuiamo su questa strada, con orgoglio, serietà e spirito di servizio, perché è così che si ricostruisce fiducia nella politica e si rafforza il legame tra cittadini, territorio e istituzioni”, la conclusione di Deborah Bergamini.