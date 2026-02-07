Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, GRUPPIONI (FDI): DAI COLLEGHI DEL PD BELLA FACCIA TOSTA»

17.30 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Ci vuole una gran bella faccia tosta da parte dei colleghi del Pd a sostenere che sia tutto normale. Ma chi volete che creda alla storia che siano imparziali giudici chiamati a pronunciarsi su un argomento sul quale sono apertamente schierati.

E ammesso che lo fossero buona norma non richiede che debbano anche apparire imparziali? Ormai davvero siamo arrivati a giustificare l’ingiustificabile.

Cambiamo questo sistema. Il 22 e il 23 marzo poniamo fine a tutto questo votando sì alla riforma”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Naike Gruppioni.

