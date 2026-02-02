Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI: PIERRO NOMINATO VICESEGRETARIO PROVINCIALE DI SALERNO, “GRAZIE A MARTUSCIELLO PER FIDUCIA, MI METTO A DISPOSIZIONE DEL PARTITO E DEI CITTADINI”»

13.45 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FI: Pierro nominato vicesegretario provinciale di Salerno, “grazie a Martusciello per fiducia, mi metto a disposizione del partito e dei cittadini”

“La nomina a Vicesegretario provinciale di Forza Italia a Salerno con delega agli enti locali rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio. Ringrazio il Segretario regionale Fulvio Martusciello per la fiducia e per questo importante incarico: metto sin da subito a disposizione del partito, dei nostri amministratori e di tutti i cittadini la mia esperienza e le mie competenze, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio e contribuire alla crescita di una proposta politica seria, moderata e vicina alle esigenze della comunità salernitana. Continuerò a lavorare con determinazione per il bene della provincia e per il futuro del nostro partito”.
Lo dichiara in una nota Attilio Pierro, deputato di Forza Italia e vicesegretario provinciale di Salerno con delega agli enti locali.

