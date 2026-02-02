M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA ALIMENTARE: DOMANI L’INCONTRO PROMOSSO DAL M5S»

13.40 - lunedì 2 febbraio 2026

Domani martedì 3 febbraio alle ore 14.30, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama), è in programma la Conferenza stampa “Rigenerare il suolo per garantire la sicurezza alimentare”, promossa dalle senatrici M5S Elena Sironi e Gisella Naturale.

L’incontro sarà un’importante occasione di approfondimento e confronto pubblico su un tema strategico per il futuro del nostro Paese: la tutela e la rigenerazione del suolo come elementi centrali per la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e il modello agricolo.

Oltre a Elena Sironi e Gisella Naturale, interverranno Gianni Tamino (docente di Biologia generale all’Università di Padova, ricercatore e divulgatore scientifico), Mimma Vignoli (imprenditrice agricola, tra i fondatori del Distretto agricolo biologico casalasco-viadanese, Vicepresidente AIAB Lombardia), Barbara Nappini (Presidente di Slow Food Italia).

Saranno presenti in sala i rappresentanti dei comitati cittadini del settore.

