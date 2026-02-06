FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «AFFITTI BREVI, BAGNASCO (FI): “LA CASA NON SI COLPISCE, SI DIFENDE. SERVONO REGOLE CHIARE E BUON SENSO”»

16.40 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Affitti brevi, Bagnasco (FI): “La casa non si colpisce, si difende. Servono regole chiare e buon senso”

«Gli affitti brevi non sono il problema. Colpirli con nuove tasse significa penalizzare famiglie, pensionati e piccoli proprietari, non certo risolvere il disagio abitativo». Lo dichiara l’On. Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, intervenendo sul tema delle locazioni brevi in occasione del convegno organizzato a Santa Margherita Ligure dalla FIAIP di Genova.

«Per Forza Italia – prosegue Bagnasco – la casa è un bene primario e va difesa. Il tentativo di aumentare la cedolare secca sugli affitti brevi avrebbe prodotto solo più incertezza e meno offerta abitativa. Una casa tassata è una casa vuota, e una casa vuota non aiuta né chi cerca un alloggio né l’economia dei territori. Il problema dell’abitare non si risolve con nuove imposte, ma con politiche di buon senso: incentivi agli affitti a lungo termine, canone concordato, una fiscalità più equa sugli immobili locati e procedure rapide e certe contro la morosità e le occupazioni abusive. Gli affitti brevi sono una risorsa per il turismo, soprattutto nei centri storici, nei borghi e nelle aree interne. Servono regole equilibrate, non crociate ideologiche. Forza Italia continuerà a battersi per meno tasse, più certezze e una vera tutela della casa e del risparmio degli italiani».- così l’onorevole Roberto Bagnasco, capogruppo della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati per Forza Italia.