M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, M5S: PER FERMO 12 ORE SERVIREBBERO MIGLIAIA NUOVI AGENTI. BUFALA INATTUABILE»

16.40 - venerdì 6 febbraio 2026

“Il fermo preventivo di 12 ore è l’ennesima dimostrazione del fatto che l’Italia è governata da incapaci. Anche in questo caso i loro slogan si trasformano in norme del tutto scollegate dalla realtà, inattuabili, fonte di enormi problemi.

Trattenere una persona per dodici ore si potrà fare in due modi: o mettendola in una cella di sicurezza – cosa che sarebbe di una gravità senza precedenti perché significherebbe togliere la libertà ad una persona sulla base solo di un semplice sospetto – oppure impiegando 3-4 agenti, dal momento che un agente non può da solo trattenere una persona e che in dodici ore ci sono due turni di lavoro delle forze dell’ordine.

Ciò significa che per applicare il fermo di Giorgia Meloni a 100 persone potrebbero servire 300/400 agenti, per fermarne 1.000 potrebbero servire 3.000/4.000 agenti, i quali verrebbero così sottratti alla gestione dell’ordine pubblico di un evento.

E cosi, si levano forze dell’ordine dalla strada, dove garantiscono sicurezza, per metterli in comissariato per il controllo di una persona che solo in via ipotetica puó costituire un pericolo.

Il Governo in tal modo non solo sguarnisce pericolosamente la strade, ma crea gravi difficoltà organizzative alle forze dell’ordine ed espone gli agenti, che saranno nelle strade in numero ridotto, a rischi maggiori.

Tutto ciò va visto alla luce del fatto che in Italia mancano circa 23mila agenti tra poliziotti e carabinieri e il governo Meloni non ha mai stanziato fondi per colmare questo enorme buco.

Ancora una volta, come hanno detto i sindacati di polizia qualche settimana fa, il governo sembra volerli colpire più che aiutare.

E’ chiaro che il fermo preventivo è innanzitutto una bufala inattuabile. Ma al governo ci sono o ci fanno? Questa non è sicurezza, è incapacità di dilettanti allo sbaraglio”.

Lo affermano i deputati del M5S Chiara Appendino, Alfonso Colucci e Valentina D’Orso.