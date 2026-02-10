Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «STELLANTIS, GIOVINE (FDI): DA PD E M5S TENTATIVO DI RISCRIVERE LA STORIA»

13.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Nuova ondata di attacchi pretestuosi da parte dei Cinque Stelle, del PD e delle opposizioni, oggi su Stellantis e sull’espansione in Algeria. È l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia per nascondere sotto il tappeto le proprie responsabilità.

Dov’erano quando il governo Conte II decise di non esercitare la golden power sulla fusione FCA-PSA? Dov’erano quando Tavares, mentre loro erano al governo, costruiva un piano industriale che già guardava all’espansione in Algeria?

Queste scelte non nascono oggi e non nascono certo con il governo Meloni: sono il frutto di una fusione gestita senza alcuna tutela dell’interesse nazionale, lasciando l’Italia senza strumenti e senza voce.

Il governo Meloni ha riportato con il ministro Urso il dialogo con Stellantis nel binario del Piano Italia e sta cercando ora di rimediare ai danni prodotti da decisioni scellerate assunte durante i governi guidati da Giuseppe Conte”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Lavoro, Silvio Giovine.

