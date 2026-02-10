LEGA * SENATO: «MAFIA, CANTALAMESSA (LEGA): DE LUCA SMONTA FAKE NEWS SU PISTA NERA»

20.00 - martedì 10 febbraio 2026

​Roma, 10 feb – “L’audizione del procuratore De Luca in Commissione Antimafia segna un punto di svolta: con estrema nettezza sono state smontate ricostruzioni che per anni hanno condizionato l’opinione pubblica sulla strage di via d’Amelio. Le dichiarazioni su Lo Cicero e Scarantino sono state definite per ciò che sono: patacche prive di fondamento investigativo.

Siamo di fronte alla fine di una narrazione alimentata da chi ha costruito carriere su menzogne giudiziarie. Il procuratore è stato tranchant definendo certe tesi sulla strage di via d’Amelio come ‘carta straccia e aria fritta’: parole che stracciano anni di teoremi ideologici. Rilevante il passaggio sulla presunta presenza della destra sul luogo dell’attentato, smontata con il sarcasmo di chi rileva l’assurdità di certe ricostruzioni: ‘mancavano solo le bandierine di Avanguardia Nazionale sulle auto blu’.

È il crollo di tesi costruite sotto dettatura, spesso rilanciate da una stampa priva di spirito critico. L’audizione di oggi restituisce dignità alla ricerca della verità, quella reale, allontanando finalmente falsità e suggestioni che hanno inquinato per troppo tempo la vita democratica del Paese”.

​Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in Commissione parlamentare Antimafia, dove oggi si è svolta l’audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, Salvatore De Luca.