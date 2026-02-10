FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «CULTURA, COSENZA (FDI): DDL CAMMINI VALORIZZA COMUNITA’ ED AREE INTERNE»

20.00 - martedì 10 febbraio 2026

“Il ddl cammini arriva dalla Camera migliorato ed è un provvedimento che valorizza le comunità territoriali, rappresentando un’opportunità economica per le aree interne. Queste aree sono costituite da un insieme di piccoli Comuni soggetti allo spopolamento e questo disegno di legge ne costituisce un viatico per la loro rinascita, sia culturale che economica.

I cammini sono trame identitarie e culturali, un patrimonio vivo che merita una cornice legislativa chiara, e sono un tassello su cui il governo Meloni punta molto per ricreare le condizioni per uno sviluppo turistico ed economico della nostra Nazione.

Per questo motivo il gruppo di Fratelli d’Italia lo vota convintamente”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza, vicepresidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama.