TASS (TELEGRAM) * TUSK: «ALLEATI EUROPEI PRONTI A RAFFORZARE LA DIFESA AEREA DELLA POLONIA, DOPO L’INCIDENTE CON I DRONI»

21.33 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli alleati europei hanno proposto a Varsavia di rafforzare il sistema di difesa aerea del Paese alla luce dell’incidente che ha coinvolto dei droni che sono entrati nello spazio aereo del Paese, ha detto il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

“Durante i colloqui di oggi con il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro britannico Keir Starmer, Vladimir Zelensky, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Primo Ministro olandese Dick Schoof e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, ho ricevuto non solo parole di solidarietà con la Polonia, ma anche, soprattutto, proposte di sostegno concreto alla difesa aerea del nostro Paese”, ha scritto Tusk sulla sua pagina X.

European allies have proposed that Warsaw strengthen the country’s air defense system in light of the incident involving drones entering the country’s airspace, Polish Prime Minister Donald Tusk said.

“During today’s talks with French President Emmanuel Macron, UK Prime Minister Keir Starmer, Vladimir Zelensky, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Dutch Prime Minister Dick Schoof, and NATO Secretary General Mark Rutte, I received not only words of solidarity with Poland, but also, above all, proposals for concrete support for our country’s air defense,” Tusk wrote on his X page.