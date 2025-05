CONSIGLIO PAT * GARANTE MINORI: «DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA, L’8/5 LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO REGIONALE CRC»

13.29 - lunedì 5 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Giovedì la presentazione del Rapporto Regionale CRC. Evento organizzato dal Villaggio SOS con il patrocinio di Garante dei minori e Provincia.

Si terrà a Trento, in Sala Nones (Palazzo Benvenuti, in via Belenzani 12), giovedì 8 maggio dalle 9.00 alle 12.30, l’evento di presentazione del Rapporto Regionale CRC, il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’appuntamento, organizzato da SOS Villaggi dei bambini Italia, vede il patrocinio della Provincia di Trento e del Garante dei diritti dei minori, l’organo di garanzia incardinato presso il Consiglio provinciale che vede garante in carica la dottoressa Anna Berloffa​. La mattinata è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Pediatri (ACP), il CNCA, UNICEF Trento, il Villaggio SOS di Trento e con la Consulta provinciale degli studenti e l’Università degli Studi di Trento.

Il rapporto è scaricabile a questo indirizzo, questo invece il link per l’iscrizione​. In allegato la locandina dell’evento.