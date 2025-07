TASS * «L’IRAN E L’UE CONTINUANO LE TRATTATIVE SUL PROGRAMMA NUCLEARE, INCONTRO A ISTANBUL CON GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO»

16.15 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Iran e i tre paesi dell’UE, Germania, Francia e Regno Unito, hanno concordato di proseguire le trattative per risolvere la crisi riguardante il programma nucleare di Teheran, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, presente all’incontro a Istanbul. Entrambe le parti si sono presentate al meeting con idee chiare, di cui sono stati esaminati vari aspetti. È stato deciso di continuare le consultazioni su questo tema.

Iran and the EU three, Germany, France and the United Kingdom, have agreed to continue negotiations on settling the crisis around Tehran’s nuclear program, Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi, who participated in a meeting in Istanbul, said.

“Both sides came to the meeting with specific ideas and their various aspects have been considered. It was decided to continue consultations on this issue,” he wrote on X.