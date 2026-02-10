QUESTURA DI TORINO * : «LA POLIZIA ARRESTA IL RAPINATORE DEL MACHETE A BARRIERA MILANO, RECUPERATO LO SMARTPHONE DELLA VITTIMA»

13.00 - martedì 10 febbraio 2026

TORINO: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA L’AUTORE DI UNA RAPINA CON MACHETE NEL QUARTIERE BARRIERA MILANO

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un trentacinquenne marocchino per tentata rapina aggravata.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in via Bologna a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di una ragazza che, nel fare rientro a casa, era stata aggredita e minacciata da un uomo con un grosso coltello per farsi consegnare il suo smartphone.

Giunti sul posto, gli operatori hanno intercettato subito l’uomo che, alla vista della Volante, ha lasciato cadere il machete tra le auto parcheggiate, per poi darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno bloccato il cittadino marocchino, recuperando lo smartphone sottratto alla ragazza, oltre che al coltello di cui aveva tentato di liberarsi poco prima.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari; pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.