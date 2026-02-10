M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INVITO STAMPA – CONFERENZA STAMPA PREMIO LETTERARIO TEIPSU»

13.00 - martedì 10 febbraio 2026

Il Senatore Luigi Nave ha organizzato una conferenza stampa per presentare il Premio Letterario TEIPSUM, l’unico concorso dedicato esclusivamente alle persone autistiche.

L’evento si terrà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 14:00 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica in Piazza Madama a Roma.

La conferenza stampa sarà trasmessa anche in diretta su WebTV Senato.

Interverranno Luigi Nave del Movimento 5 Stelle al Senato, Emanuele Franz, filosofo e scrittore, e Claudio Risé, psicoterapeuta.

L’accesso in sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima, con abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta.

In caso di esaurimento posti in presenza, la conferenza potrà essere seguita in streaming sui canali ufficiali.

I giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: luiginave@senato.it.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.