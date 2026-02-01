FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, DONDI (FDI): COL NUOVO PACCHETTO GOVERNO STA CON CITTADINI E FF.OO»

15.00 - domenica 1 febbraio 2026

“Con il nuovo pacchetto sicurezza il governo Meloni conferma una scelta di campo chiara: stare dalla parte dei cittadini perbene e delle nostre forze dell’ordine.

Lo scudo penale in favore di chi protegge gli italiani non è un privilegio, ma una tutela necessaria per chi ogni giorno rischia la vita per garantire sicurezza e legalità, evitando che agenti e carabinieri finiscano sotto processo per aver semplicemente fatto il proprio dovere.

Fratelli d’Italia sostiene con convinzione un rafforzamento concreto dei controlli nelle città: più presenza sul territorio, più strumenti per contrastare furti, scippi, rapine e degrado urbano.

Non ci rassegniamo a vedere quartieri abbandonati alla criminalità o stazioni trasformate in zone franche.

La sicurezza non è repressione: è libertà, è diritto dei cittadini a vivere tranquilli, a uscire di casa senza paura, a vedere rispettate le regole.

Lo Stato finalmente torna ad essere forte e credibile, dalla parte delle vittime e non dei delinquenti”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia.