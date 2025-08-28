ENRICO AIMI – CSM * GIUSTIZIA: “LA PRESIDENTE MELONI È LEGITTIMATA A CHIEDERE LE RIFORME”

13.51 - giovedì 28 agosto 2025

«La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Meeting di Rimini, ha espresso con chiarezza l’intenzione di portare avanti la riforma della giustizia. Qualcuno, anche all’interno del CSM, potrà’ anche dissentire nel merito ma non certo sulla legittimità politica e istituzionale della Premier e del Governo ad esplicitare le ragioni che sottendono alla riforma. Sono invece più preoccupanti certe critiche che, con parole polemiche e riferimenti del tutto estranei al ruolo del CSM stesso, trascinano l’organo di autogoverno della magistratura all’interno di una logica di contrapposizione politica.

Questo non giova né all’autorevolezza del Consiglio, né alla credibilità della magistratura. Il CSM deve rimanere istituzione “super partes”, presidio di equilibrio, garanzia di indipendenza, non terreno di scontro politico. Solo così si rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Lo dichiara Enrico Aimi, componente laico in quota Forza Italia del Consiglio Superiore della Magistratura.