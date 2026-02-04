FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «TORINO, MALAN (FDI): DA SINISTRA PRETESTI INCOMPRENSIBILI PER NON VOTARE NOSTRA RISOLUZIONE»

17.45 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan ha dichiarato in aula che in riferimento ai fatti di Torino non avrebbero voluto che il tema della sicurezza fosse un argomento divisivo ed è per questo che hanno proposto una risoluzione unitaria alla quale la sinistra ha opposto un incomprensibile diniego.

Malan ha sottolineato di credere che tutti dovrebbero essere dalla parte della legalità e che loro sono per il ripristino della legalità, partendo dal fatto che il centro sociale Askatasuna è occupato da trent’anni e nessuna Giunta comunale torinese di sinistra si è mai premurata di chiederne lo sgombero.

Il senatore ha inoltre osservato che chi è andato in piazza sabato scorso avrebbe dovuto sapere a cosa si andava incontro mentre invece ci sono stati esponenti istituzionali che vi hanno inopportunamente partecipato.

Malan ha concluso ringraziando il ministro Piantedosi e annunciando che voteranno con convinzione la loro risoluzione.