FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA. BALBONI (FDI): ALLARMANTI I DATI SULLA SCARCERAZIONE DI PROFILI PERICOLOSI, NECESSARIO CAMBIO DI PASSO»

15.01 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’ottanta per cento degli stranieri con profili di pericolosità sociali e usciti dai Centri di permanenza per il rimpatrio a causa della mancata convalida dell’autorità giudiziaria, torna a delinquere nel giro di poco tempo. Un dato più che allarmante contenuto nel dossier Anticrimine e che testimonia, ancora una volta, quanto sia importante il ruolo di una magistratura meno ‘indulgente’, in particolar modo sui temi riguardanti la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Non esiste una chiave diversa, il Parlamento deve approvare norme adeguate ma poi deve essere la magistratura ad applicarle nella maniera consona alla gravità dei fatti”.

Così in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza del partito.