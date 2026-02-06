REGIONE VENETO* : «PROTOCOLLO PER IL COORDINAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI E STRADALI, ZECCHINATO: “COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE”»

15.01 - venerdì 6 febbraio 2026

“In occasione dell’avvio operativo del Protocollo d’intesa per la gestione della rete infrastrutturale del Veneto, desidero esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto di Venezia, Darco Pellos, non solo per l’attività di coordinamento nella predisposizione del progetto, ma soprattutto per il ruolo che ha assunto sin dalle fasi iniziali di ideazione.

Questa proficua collaborazione in progetti di tale portata e di visione con le Prefetture consentono al nostro territorio di giungere a risultati concreti in temi così complessi come la gestione del sistema infrastrutturale.

Una dimostrazione concreta di come la sinergia istituzionale tra Regione, Prefetture, Polizia stradale e soggetti gestori della rete viaria rappresenti l’unica strada efficace per garantire risposte tempestive e coordinate alle sfide della mobilità moderna, soprattutto in una fase cruciale come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026”.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, all’indomani della sottoscrizione da parte del Veneto del Protocollo d’intesa tra la Regione e i concessionari Autostrade per l’Italia, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Concessioni Autostradali Venete, Autostrade del Brennero, Autostrade Alto Adriatico, Superstrada Pedemontana Veneta, Anas e Veneto Strade, con il supporto della Polizia di Stato e delle Prefetture provinciali.

“Un modello di collaborazione – ha concluso l’Assessore – che rafforza la capacità del sistema Veneto di affrontare i grandi eventi con l’obiettivo di potenziare sempre più l’efficienza e sicurezza della rete infrastrutturale regionale”.