FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM. RASTRELLI (FDI): ENNESIMO ESEMPIO DI PARTIGIANERIA ANTI-GOVERNATIVA DI UN MAGISTRATO»

17.15 - lunedì 9 febbraio 2026

“Se fosse confermato quanto denuncia Giovanni Donzelli, ossia che un giudice avrebbe pubblicato e poi rimosso dei post sui social contro il Governo Meloni, saremmo di fronte all’ennesimo esempio di spregevole partigianeria di alcuni rami della magistratura.

Far parte del potere giudiziario impone una terzietà che qualcuno continua insolentemente a ignorare.

Il giudice che avrebbe pubblicato questi post, che esercita a Torre Annunziata, non ha ancora smentito né si è scusato.

Attendiamo, purtroppo non molto fiduciosi”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia.