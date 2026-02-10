Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MORTE ZICHICHI: PELLEGRINO (FDI), “L’ITALIA PERDE UN MAESTRO DELLA SCIENZA E DEL PENSIERO”»

12.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde una delle menti più autorevoli del nostro tempo, uno scienziato di fama internazionale che ha dato prestigio al Paese e un grande divulgatore capace di avvicinare intere generazioni alla conoscenza scientifica.

Zichichi ha saputo coniugare rigore scientifico e profondità di pensiero, affermando con coerenza che ricerca, ragione e dimensione spirituale non sono in contrapposizione, ma possono dialogare e rafforzarsi reciprocamente.

La sua eredità scientifica, culturale e umana rappresenta un patrimonio prezioso che continuerà a ispirare il mondo accademico e i giovani studiosi.

In questo momento di dolore, il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno stimato e conosciuto.

È quanto affermato dalla Senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

