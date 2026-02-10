REGIONE VENETO* : «DOMANI IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E LOGISTICO SI PRESENTA ALLE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026»

12.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani, mercoledì 11 febbraio, il Consigliere regionale con delega alle Infrastrutture, Elisa de Berti, sarà a Cortina d’Ampezzo (Belluno) dove l’alleanza strategica costituita tra il sistema infrastrutturale e quello logistico del Veneto sancita dal “Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico Veneto (PSSLV)” si presenta alla stampa nazionale e internazionale.

Obiettivo: promuovere la propria eccellenza e attrarre nuovi investimenti e operatori economici a livello globale.

Una Governance regionale per fare sistema tra tutti gli operatori della logistica mossa dal claim “Moving The Future Together”, allo scopo di rafforzare la cooperazione e creare un sistema logistico sempre più efficiente, competitivo e integrato a livello internazionale.

Saranno presenti: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; gli Interporti di Verona – Quadrante Europa, di Padova e di Rovigo; CAV Concessioni Autostradali Venete; Infrastrutture Venete; Veneto Strade.

L’appuntamento è previsto alle 14 nella sala stampa di Casa Veneto, in corso Italia 69.

La presenza di un rappresentante della Vostra testata sarà particolarmente gradita.

Si chiede ai giornalisti interessati ad assistere all’evento di accreditarsi, compilando il modulo disponibile.