FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «IMMIGRAZIONE, SPERANZON (FDI): DA MAGISTRATURA TROPPA INDULGENZA SU CHI COMMETTE REATI»

16.01 - venerdì 6 febbraio 2026

“Il rapporto dell’Anticrimine descritto oggi dal quotidiano ‘Il Tempo’ parla chiaro: otto su dieci immigrati con profili di pericolosità che escono dai Cpr tornano a delinquere.

Siamo di fronte ad un dato scioccante che ci deve far riflettere ma soprattutto ci deve indurre a considerare il ruolo della magistratura, troppo spesso indulgente con chi, straniero, commette reati in Italia.

Le leggi ci sono, il Parlamento, su impulso del governo, le vara ma se poi i magistrati non le applicano vanificano gli sforzi soprattutto delle forze dell’ordine nel garantire la legalità.

Non vogliamo per forza essere critici nei confronti dei giudici ma quando il numero dei reati aumenta per aggressioni, rapine, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti un doveroso pensiero a quella che è la condizione nella nostra Nazione per ciò che concerne l’immigrazione sorge spontaneo”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.