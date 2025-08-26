AGCM – ANTITRUST * ACQUA S. BENEDETTO : «DA ETICHETTA E CONFEZIONI BOTTIGLIE ECOGREEN ELIMINATO IL “GREEN CLAIM CO2 IMPATTO ZERO”»

10.06 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Antitrust: grazie all’intervento dell’Autorità, San Benedetto elimina il green claim CO2 Impatto Zero dall’etichetta e dalle confezioni delle bottiglie Ecogreen.

Da metà luglio la San Benedetto S.p.A. ha modificato l’etichetta, le confezioni delle bottiglie di acqua minerale, il sito web e gli spot eliminando le asserzioni ambientali riguardo all’impatto nullo sull’ambiente della produzione delle bottiglie della linea Ecogreen.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti della società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. che ha rimosso i profili di possibile scorrettezza di asserzioni e vanti ambientali – i cosiddetti green claim – utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen.

In particolare, sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet www.sanbenedetto.it e in alcuni spot/video promozionali presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra o addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente.

San Benedetto, a seguito della moral suasion dell’Autorità, ha rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati, in particolare rimuovendo il claim “CO2 Impatto Zero” dall’etichetta, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi spot TV e sito internet) e modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiamavano elementi naturali. Inoltre, la società ha apposto sull’etichetta un QR code che rimanderà a una nuova sezione del sito dedicata alla sostenibilità.

In materia di green claim, l’Autorità sottolinea ancora una volta l’importanza di comunicare correttamente l’impegno delle imprese a mitigare gli effetti negativi delle proprie attività per quanto riguarda le emissioni di gas serra.