ON. FERRARI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE AL MIMIT * GRUPPO DANA: «IL GOVERNO QUALI MISURE INTENDE ADOTTARE PER SCONGIURARE IL RISCHIO DI CHIUSURE?»

16.48 - venerdì 7 febbraio 2025

Chiusura Dana: Sara Ferrari interroga in Parlamento. Mercoledì prossimo, in Commissione attività produttive alla Camera, verrà discussa l’interrogazione urgente presentata dall’on. Sara Ferrari al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per fare chiarezza sulle conseguenze della vendita della divisione off-highway del gruppo Dana e sulla decisione di delocalizzare in Messico una parte consistente delle produzioni dello stabilimento di Rovereto (TN).

Dana Incorporated ha annunciato la cessione di 11 dei suoi 12 stabilimenti italiani, quelli che operano nel settore off-highway, generando incertezza sul futuro di circa 3.800 lavoratori e delle loro famiglie. A questo si aggiunge la decisione di delocalizzare in Messico una parte consistente della produzione dello stabilimento di Rovereto, che attualmente impiega circa 400 lavoratori e rappresenta un’eccellenza produttiva del Trentino e non solo.

“La vendita della divisione off-highway di Dana – spiega Ferrari – avviene in un momento delicatissimo per l’industria italiana ed europea e rischia di avere ricadute pesantissime sul nostro Paese. Il Governo deve intervenire per quanto di sua competenza e per quanto riguarda gli stabilimenti trentini anche insieme alla Provincia autonoma di Trento, per sostenere la continuità produttiva e la tutela dei lavoratori.”

L’interrogazione chiede al Governo quali misure intenda adottare per scongiurare il rischio di chiusure e perdita di know-how nel nostro Paese, nonché per evitare un impatto negativo sull’occupazione e sull’indotto industriale.

“La nostra priorità deve essere la difesa del lavoro e della competenza italiana. Ci aspettiamo risposte chiare e impegni concreti da parte del Governo”.

On.Sara Ferrari